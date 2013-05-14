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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 14:20 BJT

中国企业：廖永远出任中国石油集团公司总经理、董事

路透北京5月14日 - 中国石油天然气集团公司周二公布，根据国务院决定，由副总经理廖永远出任集团公司总经理，并担任公司董事。

廖永远目前在中国石油集团旗下上市公司--中国石油 任董事、副总裁。

中国石油集团公司前总经理周吉平今年4月转任董事长，而前任董事长蒋洁敏此前已出任国务院国资委主任一职。

生于1962年的廖永远在中国石油天然气行业拥有近30年的工作经验，于2004年1月起任中国石油集团总经理助理，2005年11月起被聘任为中国石油副总裁，2007年2月起任中国石油集团副总经理，2007年7月起兼任中国石油集团安全总监。2008年5月起被聘任为中国石油董事。（完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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