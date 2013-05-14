中国资管：上月2,782款个人银行理财产品发行，到期产品再现“零收益”

* 城商行发行规模增幅较大，赶超股份制

* 1-3个月期产品占比上升，短期化趋势加深

* 融资类产品受8号文影响出现萎缩

* 招商银行7款未实行最高收益，平安银行2款零收益

路透北京5月14日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，2013年4月，共有98家银行发行了2,782款个人理财产品，发行银行较3月增加6家，发行数量环比减少8.79%。

报告并显示，发行集中度进一步下滑。发行数量排名前20位的银行共发行了1,929款产品，市场占比69.34%，环比下降2.43个百分点，发行集中度进一步下滑。

其中，建设银行 发行了233款，发行数量排名第一；光大银行 发行了167款，平安银行 发行了147款，分列第二和第三；中国银行 和招商银行 分别发行了133款和126款，排名第四和第五。发行数量超过百款的银行还有浦发银行 、广发银行和工商银行 。这8家银行的产品发行数量共计1,124款，市场占比达到40%。

总体来看，上月股份制银行发行数量最多，城商行增长幅度较大。发行数据显示，城市商业银行的发行数量和市场占比均有较大幅度的增长，有赶超股份制商业银行之势。

按期限来看，1-3个月期产品占比进一步上升，短期化趋势加深，具体情况如下表：

期限 发行量 环比变化 市场占比 环比变化

1个月及以下期限 119款 -12款 4.28% 降0.02个百分点

1个月至3个月（含） 1510款 -78款 54.28% 升2.21个百分点

3个月至6个月（含） 680款 -118款 24.44% 降1.72个百分点

6个月至1年期（含） 418款 -47款 15.03% 降0.22个百分点

1年以上期限 55款 -10款 1.98% 降0.15个百分点

此外，本月没有发行无固定期限产品。

不同期限收益率方面也出现，

期限 平均预期收益率 环比变化

1个月以下期限 3.52% 环比下降0.26个百分点

1个月至3个月（含） 4.20% 环比下降0.02个百分点

3个月至6个月（含） 4.41% 环比上升0.05个百分点

6个月至1年（含） 4.65% 环比上升0.13个百分点

1年以上期限 5.55% 环比上升0.21个百分点

非保本浮动收益型产品共发行了1,930款，环比减少264款，市场占比下降2.56个百分点至69.37%，依然是最主要的产品收益类型；保本浮动收益型产品共发行了526款，环比增加23款，市场占比上升2.42个百分点至18.91%；保证收益型产品共发行了326款，环比减少27款，市场占比上升0.14个百分点至11.72%。

因此，保本浮动收益型产品和非保本浮动收益型产品的发行数量呈现此消彼长之情形，银行理财产品的稳健程度整体进一步上升。

**融资类产品受8号文影响出现萎缩**

各投向类型产品发行数量和市场占比的变化显示出8号文对市场已经产生了较大影响。“8号文”对于非标准化债权资产的投资比例所设定的“红线”致使部分超标或者即将超标的银行变得更加谨慎，信贷类、票据资产类等融资类理财产品的发行数量出现萎缩。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。 该文件在业界反响很大，认为将限制银行理财业务发展，但从4月的发行数据上，并未特别明显看到变化。

行业人士告诉路透，非标债券超出标准的银行多选择暂停原有业务，转向代销证券公司和信托公司的产品，而未过线的银行则继续稳步推进。而影响最大的是对公理财部分，单笔资金规模大，个人理财在产品发行数量上的影响并不明显，而公司理财的数据各家银行并不会对外公开。

类型 发行量 环比变化 市场份额变化 市场份额

人民币债券类产品 1172款 -57款 +1.83个百分点 42.13%

外币债券类产品 54款 -54款 -1.60个百分点 1.94%

结构性产品 143款 +4款 +0.58个百分点 5.14%

信贷类产品 4款 -19款 -0.61个百分点 0.14%

票据资产类产品 1款 -49款 -1.47个百分点 0.04%

其他类产品* 1408款 -97款 +1.27个百分点 50.61%

* 包含组合类和未公布投向的产品。

**招商银行7款未实行最高收益，平安银行2款零收益**

研究所监测数据显示，上月到期银行理财产品共计3,043款，其中公布了到期收益率的产品有2,035款。在公布了到期收益率的产品中，有14款未实现预期最高收益率。

招商银行的“焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财计划（104045）”的投资起始日为2013年1月4日，投资期限为94天。产品挂钩标的为伦敦金银市场协会黄金现货下午定盘价。若黄金期末价格大于期初价格，则产品到期收益率为5.50%；若黄金期末价格低于或等于期初价格，则产品到期收益率为3.30%。实际情况是，黄金期初价格为1,679.50美元/盎司，而投资期间黄金价格呈现震荡下跌走势，使得期末价格低于期初价格，因此该款产品到期收益率为3.30%。与该款产品同系列的另外4款黄金看涨型产品也未实现预期最高收益率。

招商银行的“焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看涨）理财计划（104033）”和“焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看跌）理财计划（104034）”于2012年11月1日同时成立，产品投资期限均为180天，挂钩标的均为A50中国指数基金（2823 HK Equity）。看涨产品的收益结构为：挂钩标的涨幅大于或等于8%时产品收益率为10.20%，涨幅大于或等于3%且小于8%时产品收益率为5.00%，涨幅低于3%时产品收益率为0.50%。看跌产品的收益结构为：挂钩标的跌幅大于或等于8%时产品收益率为7.50%，跌幅大于或等于3%且小于8%时产品收益率为5.00%，跌幅低于3%时产品收益率为0.50%。

实际情况是，挂钩标的期末价格比期初价格增长1.8%，致使两款产品均只能获得预期最低收益率0.50%。

广发银行的“‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第三期）”和“‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第七期）”的投资期限均为3个月。这两款结构性产品的预期最高收益率和预期最低收益率均分别为4.50%和2.80%，而到期收益率均为3.80%。

光大银行的“阳光理财A+计划2012年第五期产品2”投资起始日为2012年4月11日，投资期限为1年。产品挂钩标的为香港盈富基金（2800 HK）。产品到期收益率与挂钩基金的表现水平有关，预期最高收益率和预期最低收益率分别为6.00%和4.00%。实际的挂钩基金期初价格和期末价格分别为20.40和22.15，通过计算得出该款产品的到期收益率为5.50%。

另外，光大银行的“阳光理财A+计划2012年第五期产品3”和“阳光理财A+计划2012年第六期产品1”与前者挂钩标的、收益结构、投资期限、预期收益率等要素均一致，它们仅在发行日期上有所差异，这两款产品的到期收益率分别为5.39%和4.82%。

平安银行的“智盈理财1058—挂钩大宗商品4期理财计划”的投资起始日为2011年4月15日，投资期限为2年，其挂钩标的为西德克萨斯轻质原油期货价格。产品每季度设定一个自动终止观察日，若在任意一个自动终止观察日，挂钩期货价格大于或等于触发水平，则产品自动终止并支付投资者本金和8%的年化收益率，否则在未发生触发事件的情况下产品到期仅支付投资者本金。该触发水平为挂钩期货期初价格的118%。而在投资期内，挂钩期货价格始终未上涨至触发水平，因此产品到期收益率为零。