中国期市：油脂期价反弹受阻，投机多头与套保盘陷入僵持

路透北京5月14日 - 中国期市油脂类品种周二未能延续近期的反弹，棕榈油和豆油在盘初冲高后双双回落。分析师表示，尽管棕榈油国际市场基本面有所好转，但鉴于近期国内棕榈油库存高企，且大量进口南美大豆的到港在即，近期由抄底资金助推的油脂反弹之势或遇到套保盘的重压。

大连商品交易所棕榈油1309合约 收盘微跌0.36%，报每吨6,110元人民币。豆油9月合约 报跌0.13%，报每吨7,494元。

“近期马来西亚棕榈油库存数据低于预期，对期价的反弹有提振作用，但国内库存仍然较大，期现价差仍将使得期价面临套保压力，”上海中期农产品分析师邓宁宁表示。

全球最大的棕榈油出口国--马来西亚公布的官方数据显示，4月末该国棕榈油库存较前月下降11.3%至193万吨。为连续第四个月下滑，并创11个月最低水平。

分析师指出，由于国内进口成本偏高，与国内棕榈油现货价格一直呈现倒挂状态，如果外盘棕榈油短线能够持续企稳，应该会对期价构成一些支撑。

但另一方面，鉴于国内棕榈油库存一直徘徊于近150万吨的高位，加之现货价格低迷，也决定了期货价格一旦偏离现价过多，就会面临大量套保盘的打压。

“短线投机性多头与套保盘压力对峙，期价看来很难有大的反弹，宽幅震荡是主基调，”上海中期的邓宁宁表示。

另一大油脂品种--豆油方面，尽管期现价格近期双双有所反弹，但也面临着进口大豆集中到港的压力。