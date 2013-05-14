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债券 | 2013年 5月 14日 星期二 14:31 BJT

欧元债市：德债开低，静候德国经济景气数据

根据路透调查，0900GMT公布的德国ZEW经济景气指数料显示，德国分析师和投资者信心在4月重挫后，5月料呈现复苏。

若是宏观经济报告优于预期，可望令欧洲央行进一步货币宽松的预期降温。

“经过上周最后的卖压，多头(仓位)已经解除，市场的仓位调整相当乏力。投资者持仓不多，以防出什么岔子。”一交易员说。

0604 GMT，德债期货 下跌14个跳动点，至144.75。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/张若琪 审校　戴素萍)
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