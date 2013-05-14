澳新汇市:澳新货币走高，市场关注澳洲政府预算

“市场(作多美元)的单边操作过度，交易商决定趁机出手，”Arab Bank Australia交易员David Scutt表示。其并称，澳元和新西兰元等货币遭到轧空而走升。
他并称，若澳元在海外市场回探平价以上水准，攻下停止位，他不会感到意外。澳元在周五跌破平价水准，为近一年来首见。
最近的支撑位在0.9920美元，这是去年6月中旬的低位；阻力位料在海外市场高点1.0012附近。分时图上顶部下移，显示澳元或将测试0.9850-75美元区域。
铁矿石价格下跌亦令澳元承压。铁矿石价格触及每吨128.10美元，为今年最低水准。
欧元兑澳元 升至三个月高位1.3052澳元，欧元/新西兰元 报1.5763新西兰元，为3月中以来最高水准。
新西兰元兑美元 上涨0.5%至日高0.8292美元，部分是因外资增持新西兰公债所致。
若能守在200日移动均线0.8287上方，近期可望继续上涨。支撑位为周一低点0.8229。(完)
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(编译 石冠兰/戴素萍 审校 张涛/艾茂林)