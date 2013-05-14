路透基点：瑞安房地产的23亿元人民币贷款吸引到逾10家银行参贷

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，瑞安房地产等值23亿元人民币(3.74亿美元)的双档贷款案已经在银团组建阶段吸引到超过10家银行。
一位消息人士称，预计将在未来几日里最终敲定额度分配细节，该案料在下周完结。
一如先前报导，15亿元人民币的境内分期贷款部分的融资利率为中国人行基准利率的113.5%；而其相当于10亿港元的离岸子弹式贷款部分的利率则为Hibor或Libor上浮475个基点，离岸贷款的部分可以选择用美元或港元提领。
关于离岸子弹式贷款部份，若银行承贷相当于2亿港元或更多，可获牵头行头衔以及75个基点的先付费用。
承诺费为75个基点。
贷款所得资金将作为瑞安房地产在上海卢湾商业区的企业天地项目。
本融资案由渣打银行和新加坡大华银行负责安排，贷款由土地及该项目地产、以及应收帐款作为担保。
境内贷款部分将透过上海当地公司Shanghai Le Fu Property为借款方，离岸贷款部分则由英属维京群岛企业Infoshore International Ltd担任借款方。
根据官网，企业天地位于太平桥人工湖北侧的湖滨路，毗邻国际知名的上海新天地时尚中心。(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)