中国债市：利率互换短端因资金宽裕略回落，总体成交偏淡

路透上海5月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二短端微降，因资金面较为宽裕；机构预期近期恐为政策空窗期，整体交易意愿不高，交投偏淡，IRS延续了区间震荡走势。

“早上正回购量公布出来以后，IRS往上走了一点，但后来发现资金还可以，又降了回来。”北京一商业银行交易员称。

央行今日在公开市场进行了520亿元人民币28天期正回购操作，并发行了270亿元三个月期央票；市场人士指出，正回购与央票发行利率均走平，表明央行短期维稳意图不改；由于本周公开市场资金到期量略多，央行单日回笼力度有所加大，但未改市场流动性偏宽局面。

广发银行交易员吴思捷还提到，本周到期量较多，公开市场操作对资金面影响不大，早盘repo一年品种成交在3.26%，央票利率出来的时候短时间有往上打的迹象，但是动力明显不足，后面就对峙在3.25%-3.24%了。

中国银行间市场周二回购加权利率 涨跌互现。央行公开市场单日净回笼不改市场流动性较好局面，预计明日存款准备金清算和5月当月财税缴款影响或都不会太大，资金供需尚平衡。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.1830/3.2790 3.2080/3.2900 3.3040/3.3900 3.4440/3.5340 3.4675/3.7025 周一 3.2563/3.3563 3.2300/3.3063 3.3350/3.4125 3.4575/3.5463 3.4740/3.6680 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0733/-0.0773 -0.0220/-0.0163 -0.0310/-0.0225 -0.0135/-0.0123 -0.0065/+0.0345

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。