路透基点：7天连锁酒店的1.2亿美元融资案已获得两家银行参贷承诺

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，用来支持7天连锁酒店私有化进程的1.2亿美元五年期境外融资案，已经接到两家台湾银行的参贷承诺。

一位消息人士称，中华开发工业银行和安泰商业银行已经加入了杠杆买断融资案，另有三到四家银行正在等待审核批准。

这笔杠杆融资在3月末时仅向为数不多的银行推出，预计将在5月末或6月初时完成。贷款提取预计将在6月末或7月初。

这笔贷款由五家牵头行兼簿记行等额包销。这五家银行为：国泰世华银行，中国信托商业银行，野村国际(香港)，台湾大众银行和台北富邦银行。台北富邦银行亦是此交易的代理行。

贷款利率约为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码360-380个基点，受邀银行的承贷额度至少为1,000万美元，先付费用在100个基点以上。

该融资的平均年限为3.5年，杠杆水准为低于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。

根据汤森路透3月1日报导，凯雷投资集团(Carlyle Group)领衔的财团将私有化报价提高9%至6.88亿美元后，与7天连锁酒店管理层达成协议，将7天连锁酒店私有化。凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团，最初于去年9月接洽公司。他们最终同意为每份7天连锁酒店的美国存托凭证(ADR)支付13.80美元，高于此前12.70美元的报价。

7天连锁酒店有逾1,000家酒店，覆盖中国162个城市。华平投资集团(Warburg Pincus)为最大股东，持股16%。（完）