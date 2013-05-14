韩国汇市：韩元兑美元中止三连跌而上涨，韩债持稳

美元周二从几年高位回落，兑日圆下滑，市场人士称，这给韩元和韩国股市提供了支撑。
交易商称他们看到有美元买盘，疑似是政府外汇当局周二在通过所谓“平顺操作”试图阻升韩元所为。
“有与债券交易和此间出口商相关的美元卖盘，但日圆跌势暂停是今天提振韩元的主因，”首尔一当地银行交易员说。
韩国公债变动不大，三年期公债6月期约微升0.02点至106.91。
五年期公债 和三年期公债 收益率分别下降2个基点和1个基点。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,106.6 1,111.7
日圆/韩元 10.9084/145 10.9406/447
韩国公债期货 * 106.91 106.89
五年期公债收益率 2.64% 2.66%
三年期公债收益率 2.56% 2.57%
韩国综合股价指数 1,968.83 1,948.70
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* 为三年期公债近月期约报价 。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 张若琪 审校 石冠兰)