重发-新债招标：台湾30年期102/5R得标利率为1.99%高于预期,不足额发行17%

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
(重发以跟上红条)
路透台北5月15日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的30年期公债102/5R 得标利率为1.99%，高于市场预期，且不足额发行，实际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的发行目标。
交易员认为，30年期公债102/5R标高于预期，主要因为近期美债殖利率急弹，令台债长券比较利率水准拉高。
路透所做的调查显示，102/5R得标利率将落在1.93-1.96%。
交易商竞标部份公告发行额为350亿台币，投标总额383亿台币，投标倍数为1.09倍，低于上次20年期公债102/3R的1.44倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重45.69%、证券业28.02%、保险业23.87%、票券业2.42%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。