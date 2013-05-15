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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 12:56 BJT

新债招标：台湾30年期102/5R得标利率为1.99%高于预期,不足额发行17%

路透台北5月15日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的30年期公债102/5R 得标利率为1.99%，高于市场预期，且不足额发行，实际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的发行目标。

交易员认为，30年期公债102/5R标高于预期，主要因为近期美债殖利率急弹，令台债长券比较利率水准拉高。

路透所做的调查显示，102/5R得标利率将落在1.93-1.96%。

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币，投标总额383亿台币，投标倍数为1.09倍，低于上次20年期公债102/3R的1.44倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重45.69%、证券业28.02%、保险业23.87%、票券业2.42%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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