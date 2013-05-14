中国债市：现券收益率窄幅震荡，机构观望情绪较浓

路透上海5月14日 - 中国银行间债市周二现券收益率整体小幅波动，变化甚微。中国宏观经济复苏乏力已成市场共识，然并未见相关政策出手扶持，消息面相对淡静令现券成交寥寥，机构参与的积极性有限。

市场交易人士表示，今日国开行新债定位虽偏低，但对二级市场影响不大，此外高评级信用债需求相对较好，成为平淡市况下的一抹亮色。

“成交不算很活跃，短的变化不大，长端成交也少，收益率基本没怎么动 ，”广发银行高级交易员颜岩称。尽管5月中下旬财税缴款对资金面预期形成扰动，但实际回购利率仍旧很低，接下来资金面可能不会骤紧，但亦不会特别宽松，短端品种利率较难往下走。

他并表示，市场对宏观经济预期不佳前期已经有所反应，目前基本面走弱对债市的利好，最终仍需要货币政策放松的落地，现时机构观望情绪难消，“除非有宽松政策落地，否则债券收益率很难大幅下行”。

信用债方面，上海另一银行交易员表示，“超AAA（评级）5年的需求较为强劲，成交到了4.35%左右，下行了3bp(基点）左右，尾盘对峙在4.35%/4.33%”。

中国国家开发银行 周二增发的五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率均低于预期及二级市场。机构此前虽多认为新债中标收益率将较二级有所折让，但资金宽松等因素仍致五期债中有四期认购倍数超过2倍，且一年期收益率低于二级逾10个基点(bp)之多。

中国银行间市场周二回购加权利率 涨跌互现。央行公开市场单日净回笼不改市场流动性较好局面，预计明日存款准备金清算和5月当月财税缴款影响或都不会太大，资金供需尚平衡。

剩余期限约9.78年的固息国债130005加权均价对应收益率 为3.4200%，上一交易日加权均价对应收益率为3.4208%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.2456 2.7954

上日 2.1618 2.9022

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9660/2.8990

国债参考率报价 2.8215/2.7685

金融债参考率报价 3.3678/3.2967(完)

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