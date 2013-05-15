《Home专栏》力拓铁矿石业务扩张陷入两难境地

**该不该兑现承诺**

这些就是影响海运铁矿石市场的短期变动力量。

不论是澳洲或其他国家的大型铁矿石产商，没有任何一家准备中止任何一个目前已经着手的扩张项目。

但中期的情势发展，才是触动股东神经的问题所在。

虽然力拓极其努力一再公开重申要在2015年年底前将产量提升至3.6亿吨的中期扩张目标，但并未说服所有人。

例如，麦格理银行的金属研究团队认为“这个发展方向受到的警告愈来愈多，看来今年稍晚笃定会做进一步的严密检视。”

“虽然这个扩张项目从投资报酬来看仍具吸引力，但资本压力及资产负债表弹性的疑虑，益发让公司管理团队面临重新考虑的压力。”

必和必拓原本在Pilbara的扩张计划企图心更大，但已经有所缩减，现在力拓的成长计划变成今年之后澳洲铁矿石可能新增的单一最大供给。

力拓董事会今年稍晚将作出董事会的最后决定。

届时，市场将有机会评估铁矿石价格抵御第一波澳洲供给大增的情况如何。