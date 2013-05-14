更新版 1-中国债市：关联交易“篱笆”扎紧，同一金融机构法人账户间禁止债券交易

* 银行间债市各服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”

* 同一金融机构法人所有账户间禁止进行债券交易

* 规范管理市场关联交易行为，防范风险 (新增更多细节和评论)

路透北京5月14日 - 中国银行间债市相关服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”，规范交易行为防范风险。继上周银行间债市的中后台服务机构--中债登出手后，前台服务机构中国外汇交易中心周二也公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。

这是银行间市场交易日常监测机构对债市交易规范发展的新动向，与上周五中债登通知银行暂停内部自营与理财以及理财与理财帐户间债券交易的规定一脉相承。

“这次公告是对已有规定的明确，不算新的，之前就有相关规定，”交易中心的相关工作人员对路透表示，“技术上来说，中心算银行间市场的前台，中债登算后台。”

另有市场机构则解读称，此公告明确禁止各类金融机构内部做交易，规范了交易行为，有助于减少利益输送等“灰色地带”。

交易中心的细则指出，商业银行法人内部机构之间不得进行债券回购与现券交易。

不得相互进行债券交易的主体还包括：证券公司、基金管理公司、保险资产管理公司等投资管理人管理的不同企业年金基金及其他资产之间；同一企业年金基金的不同投资组合之间；保险产品的资产管理人管理的各账户之间或同一保险机构名下的各账户之间；同一基金管理公司管理的所有债券账户之间。

被禁止的主体还包括：同一信托公司户之间，以及信托公司自营债券账户与信托专用债券账户之间；同一证券公司管理的各债券账户之间；境外机构不得与其母公司或同一母公司下的其他子公司（分支机构）等关联企业之间。

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心于1994年成立，是中国人民银行总行直属事业单位。主要职能是：为银行间同业拆借市场、债券市场、外汇市场等提供交易、信息、基准、培训等服务，承担市场交易的日常监测工作，为央行货币政策操作和传导提供服务，开展经人民银行批准的其它业务。(完)

参看详情，可点选交易中心网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)