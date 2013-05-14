更新版 1-中国汇市：人民币跟随中间价收升，但复苏疑虑及日圆贬势抑制升值速度

* 人民币随中间价收升 * 净结汇格局持续，短期人民币看涨 * 但经济走平且日圆贬值或放缓人民币升值势头 (更新收盘报价) 路透北京5月14日 - 人民币兑美元即期 周二跟随中间价收升。盘间净结汇仍 占据优势，交易区间狭窄，日高距离人民币日波幅上限仅1个基点。 交易员认为，市场仍看央行脸色行事，中间价最近几天放缓升值势头亦令即期交易主体 更多采取观望态势，且甫公布的中国宏观经济数据显示经济复苏相对弱势，令人民币放慢升 值步伐；不过，短期净结汇格局仍难以改变，升值仍是大方向。 4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。 “上午市场只变动了3、4个点，今天市场结汇盘很多，向下下不去，距离美元跌停只有 十几个点，往上走也走不动。”上海一股份制银行交易员称。 交易员称，目前的价格仍无法激发出大量的购汇盘，且市场交易区间仍集中在人民币日 涨停限制附近，显示市场预期人民币短期仍会升值，不过仍要考虑中国经济基本面弱势以及 日圆的贬值势头。 另一个上海外资行交易员称，购汇盘不出来的话，说明购汇主体仍在期待更有利的价格 ，也就是人民币会继续升值。 “目前看来可能还是要升，但不会像前一段时间那样一马平川，中间价6.20可能会震荡 几天吧。”上述股份行交易员称。 中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映 出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。 东京汇市美元兑一篮子主要货币周二由五周高点下跌，美国将公布一系列经济数据，投 资者担心数据恐影响美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策，在此之前获利了结。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1429 6.1468 0.06% 中间价 6.2035 6.2072 0.06% 日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 19 6.1416 6.1435 2013年来即期升贬值幅度 1.42% 1年期美元/人民币掉期升水 1,010 离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日 1年期NDF 6.2190/20 6.2260 CNH即期 6.1403/15 6.1428 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)