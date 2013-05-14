路透基点：盈德气体要求提前偿付两笔贷款

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国大陆企业--盈德气体集团有限公司已经要求提前偿付两笔贷款，分别是去年4月签署的1.50亿美元四年期定期贷款和2011年3月签署的1.50亿美元三年期定期贷款。

消息人士指出，借款人计划在今年5月中旬全部偿清这两笔贷款。

2012年4月获得的那笔融资是由东亚银行、德意志银行、第一海湾银行和韩国产业银行牵头负责，另有九家银行参与其中，包括：Banco de Oro Unibank、Siemens Bank、国泰世华银行、安泰商业银行、远东国际商银、台新银行、Woori Global Markets、Bank of Taiwan Hong Kong和中华开发工业银行。该贷款包括收益的全部费用为397-415个基点，利率较Libor加码355个基点。

2011年3月的三年期贷款案由德意志银行、安泰商业银行和第一海湾银行(香港)牵头，另有11家银行参与，它们是：台湾银行、国泰世华银行、中华开发工业银行、第一商业银行、富邦银行(香港)、台湾土地银行、台湾中小企业银行、台湾合作金库、彰化商业银行、华南商业银行和台湾工业银行。该贷款包括收益的全部费用为约280个基点，利率为较Libor加码225个基点。

借款人在5月2日表示，其已经发行1.25亿美元、票息为8.125%的优先无担保债券，将于2018年到期，穆迪/惠誉给予的评级分别是Ba3/BB。所筹资金将为公司现有贷款提供再融资。此前，该公司亦曾在4月初发行过一笔3亿美元、票息8.125%并将于2018年到期的债券。（完）