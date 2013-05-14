更新版 1-中国货币市场：央行单日净回笼不改偏好流动性，短期资金供需尚平衡

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透北京/上海5月14日 - 中国银行间市场周二回购加权利率 涨跌互现。央行公开市场单日净回笼不改市场流动性较好局面，预计明日存款准备金清算和5月当月财税缴款影响或都不会太大，资金供需尚平衡。

市场人士并指出，月末之前，2012年企业所得税全年汇算清缴的影响或逐步显现，将在一定程度上收敛资金面宽松程度；近日，部分机构一个月期以上的中长期限资金需求增多，一部分就是为月末做准备，其他则是应对半年末时点。

“市场资金面应该还可以，供需两旺，”北京一国有银行交易员称，“明天没问题，我估计准备金清算和缴税款轧下来缺口不会太大；最近长期限资金需求还是比较多，月底缴税大家还是有点担心。”

华南地区一银行交易员亦预计，去年全年企业所得税清算压力会逐步显现，但不至于将市场流动性冲击出骤紧情形。

上海一大型银行交易员则预计，相较财税缴款的压力，外汇占款流入的绝对额或更大一些，央票及正回购操作工具的持续运用或佐证。

中国人民银行公开市场今日进行520亿元人民币28天期正回购操作，另发行270亿元三个月期央票。考虑当日正回购到期量580亿元，单日央行净回笼210亿元。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的"财政性存款"子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

今日银行间市场质押式回购总成交量为7736.99亿元人民币，较上日的7,184.98亿元续增，其中隔夜品种成交6,699.60亿元，高于上日的6,355.29亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 2.2456 2.1618 +8.38 6,699.60

七天 2.7954 2.9022 -10.68 512.91

14天 2.9371 3.0117 -7.46 222.43

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2700 2.2550 -5.50 1,667.10

七天 2.4650 2.6050 -10.50 165.28

14天 2.9500 2.9000 +5.00 7.74

回购定盘利率 其中:隔夜 2.2800 2.1700 +11.00 --

七天 2.7960 2.9373 -14.13 --

14天 2.9900 3.0200 -3.00 --

Shibor 其中:隔夜 2.9900 3.0200 -3.00 --

七天 2.7740 2.9010 -12.70 --