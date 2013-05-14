中国金融：监管之内的地方政府债务风险可控，关注民间借贷风险--安永

路透北京5月14日 - 安永大中华区银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌周二表示，银监会监管范围内的地方政府融资平台的融资出现不可预期风险的可能性不大，但是监管范围之外的民间借贷、信托理财等风险值得关注。

安永周二在京发布的《中国上市银行2012年回顾及未来展望》提到，地方政府融资平台贷款及房地产贷款较上一年度有所下降，调控效果逐步显现，但仍需关注是否存在资金通过银行贷款以外的其他途径流入地方政府融资平台及房地产市场，从而影响调控政策的效果。

“我们知道有一些平台公司也向民间借贷...如果是在银行系统之内的话，就好说，完全是在银监会系统下监管的。银行系统之外的民间借贷、信托理财是需要关注的。”蔡鉴昌在发布会间隙对记者表示。

中国审计署早在2011年时披露,中国地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币;而从偿债年度看,2012年、2013年、2014年分别有17.17%、11.37%和9.28%到期.

蔡鉴昌并称，在这份审计报告发布后，银监会一直在和银行探讨地方政府融资平台这类问题，说明这些问题已经获得监管的高度重视，而且银行的管理层、董事对这方面也高度重视。再冒出完全不可预料的问题，可能性不是太大。

“只要在银监会监管系统之内的，不能说不足为惧，但至少已经获得监管层的高度重视。”他续称。

3月，中国银监会下发《关于加强2013年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》中，首次要求由银行来管理所有银行和非银行金融机构的地方政府融资平台风险敞口。明确提出监管部门和各家银行均要建立包括银行贷款、企业债券、中期票据、短期融资券、信托计划、理财产品等在内的全口径融资平台负债统计制度。

安永的这份报告显示，2012年中国内地17家上市银行实现净利润合计人民币10,407亿元，但增幅从2011年度的29%回落到17%，下降了12个百分点。