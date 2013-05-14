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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 07:59 BJT

台湾经济指标预测--5月15日至6月7日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
   
 *  5月20日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  5/20   1610      经常帐          第一季       --        顺差159.6亿美元
  5/20   1600      外销订单           4月       --        -6.6%(年变动率)
  5/22   1600      季调失业率         4月       --                  4.18%
  5/23   1600      工业生产           4月       --                 -3.28%
  5/24   1610      M2年增率           4月       --                 +3.78%
  5/24   1600      GDP年增率   第一季统计       --          1.54%(概估值)
                                       值           
    
  *  6月3日当周      
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                  前值
 6/5     0830      消费者物价         5月       --      +1.04%(年变动率)
                   指数(CPI)                        
 6/5     1610      外汇存底         5月底       --        4,051.94亿美元
 6/7     1600      出口               5月       --       -1.9%(年变动率)
 --      --          重贴现率      第二季        --                1.875%
  
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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