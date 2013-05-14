重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.30%，稍低于二级市场

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
* 招标品种: 财政部七年期续发国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(15日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商）
* 预测区间: 3.25%-3.33%
* 预测均值: 3.30%(按各家机构预测值平均）
路透上海5月14日 - 中国财政部周三将续招标发行七年固息国债。路透调查显示，若无不利消息刺激，资金宽松等因素将继续支撑新债发行，明日续发国债收益率低于二级市场仍是大概率事件，市场收益率预测均值落在3.30%附近。
不过也有交易员指出，从今日国开行增发的福娃债收益率较二级偏离较多来看，不排除明日国债亦步其后尘，中标收益率比均值再往下的可能。
北京一银行交易员认为，预计明日国债发行有望延续近来一级市场暖意，收益率有望继续低于二级水平，但折让幅度可能不会太大。预计在“3.3%附近吧，毕竟(与国开行单支债相比)国债发行量大。”
国家开发银行 周二上午增发的五期固息债，中标收益率均低于预期及二级市场。机构此前虽多认为新债中标收益率将较二级有所折让，但资金宽松等因素仍致五期债中有四期认购倍数超过2倍，且一年期收益率低于二级逾10个基点(bp)之多。
是次续发国债标的券130008最新成交 在3.3341%，其中债最新估值 为3.3325%。
明日招标国债为今年第八期七年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；5月16日至5月20日进行分销，5月22日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于4月17日首次招标发行的第八期记账式附息国债，票面利率3.29%，当次发行量303.2亿元，首场投标倍数1.84倍。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9