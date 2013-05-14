重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.30%，稍低于二级市场

* 招标品种: 财政部七年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(15日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商）

* 预测区间: 3.25%-3.33%

* 预测均值: 3.30%(按各家机构预测值平均）

路透上海5月14日 - 中国财政部周三将续招标发行七年固息国债。路透调查显示，若无不利消息刺激，资金宽松等因素将继续支撑新债发行，明日续发国债收益率低于二级市场仍是大概率事件，市场收益率预测均值落在3.30%附近。

不过也有交易员指出，从今日国开行增发的福娃债收益率较二级偏离较多来看，不排除明日国债亦步其后尘，中标收益率比均值再往下的可能。

北京一银行交易员认为，预计明日国债发行有望延续近来一级市场暖意，收益率有望继续低于二级水平，但折让幅度可能不会太大。预计在“3.3%附近吧，毕竟(与国开行单支债相比)国债发行量大。”

国家开发银行 周二上午增发的五期固息债，中标收益率均低于预期及二级市场。机构此前虽多认为新债中标收益率将较二级有所折让，但资金宽松等因素仍致五期债中有四期认购倍数超过2倍，且一年期收益率低于二级逾10个基点(bp)之多。

是次续发国债标的券130008最新成交 在3.3341%，其中债最新估值 为3.3325%。

明日招标国债为今年第八期七年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；5月16日至5月20日进行分销，5月22日起与原发行部分合并上市交易。