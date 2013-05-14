台湾货币市场：5月15日及本提存期资金预期变化一览表

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
路透台北5月15日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期641.15亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)3,206.65亿台币 ：
5/16 2,613.00亿台币
5/17 3,477.50亿台币
5/20 4,091.15亿台币
5/21 1,563.50亿台币
5/22 3,689.00亿台币
5/23 3,876.00亿台币
5/24 1,539.00亿台币
5/25 27.00亿台币
5/27 3,171.50亿台币
5/28 1,273.00亿台币
5/29 57.00亿台币
5/30 2,619.25亿台币
5/31 2,423.20亿台币
6/03 2,786.55亿台币
--国库券到期150亿台币
5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素:
--5/20：财政部增额发行30年期”102甲5期”公债，金额350亿台币，15日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9