新债招标：中国七年续发国债收益率3.2788%，稍低于预期--业内人士

路透上海5月15日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.2788%，稍低于此前3.30%的市场预测均值。

业内人士并透露，该续发国债的边际中标收益率为3.3104%，首场投标倍数为1.71倍。

今日招标国债为今年第八期七年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；5月16日至5月20日进行分销，5月22日起与原发行部分合并上市交易。