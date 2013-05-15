新债招标：中国七年续发国债收益率3.2788%，稍低于预期--业内人士

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海5月15日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.2788%，稍低于此前3.30%的市场预测均值。
业内人士并透露，该续发国债的边际中标收益率为3.3104%，首场投标倍数为1.71倍。
今日招标国债为今年第八期七年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；5月16日至5月20日进行分销，5月22日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于4月17日首次招标发行的第八期记账式附息国债，票面利率3.29%，当次发行量303.2亿元，首场投标倍数1.84倍。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。