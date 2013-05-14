CNH市场动态：即期汇价坚挺，关注波幅扩大传言

路透香港5月14日 - 离岸人民币(CNH)即期汇价 周二坚挺。市场猜测央行短期内可能扩大人民币波幅，支撑了作多人民币意愿，但日圆疲软以及中间价升值幅度放缓，略略压抑了热情。

交易员指出，近几日中间价在6.2000-6.2100游移，令市场猜测央行3月底来一口气拉升中间价的猛烈升势已经告终，这也让市场更加相信央行可能会在近期扩大波幅，而此将支撑离岸汇价。

“市场最近都在gossip(传言)放宽波幅，我们猜可能会在5月底到6月初，”一本地银行交易员说，“波幅放宽的话，对CNH有利的，汇价会强一点。”

本地时间下午5:15时，离岸即期 报6.1390，上日尾盘在6.1450，盘中区间在6.1380-6.1440。

另一外资行人士则指出，中间价先前的迅猛升势似乎平息下来，令市场猜测目前价格是不是央行心目中的“均衡价格”已近，更加点燃放宽波幅的谣传。

人民币中间价 今日在6.2035，较上日的6.2072小升。该价格在上周四达到历史高点6.1925，较去年底的6.2855大涨930点子。

投行美银美林发布报告指出，随着人民币波幅放宽的期待升高，以及官员承诺推进人民币完全可兑换，汇价波动将因此增加。在交易策略方面，建议作空短天期(一至三个月)美元/人民币不可交收远期外汇(NDF)。

在岸人民币兑美元即期 今日跟随中间价收升。盘间净结汇仍占据优势，交易区间狭窄，日高距离人民币日波幅上限仅1个基点。交易员认为，市场仍看央行脸色行事，中间价最近几天放缓升值势头亦令即期交易主体更多采取观望态势，且甫公布的中国宏观经济数据显示经济复苏相对弱势，令人民币放慢升值步伐；不过，短期净结汇格局仍难以改变，升值仍是大方向。 (完)

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