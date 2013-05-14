中国资管：上月319款集合信托产品发行，短期产品发行占比明显回升

路透北京5月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，4月共有59家信托公司发行了319款集合信托产品，发行数量环比上升11.93%。2年期以内的短期产品发行占比明显回升。

其中，新时代信托发行了29款，保持上月的领先优势继续位列第一位。

从预期收益率方面看，上月收益率上涨的趋势不复延续。除房地产领域3年以内期限产品预期收益率有所上升外，其他主要领域的各期限段预期收益率均有不同层度的下降。

房地产领域1至2（不含）、2至3（不含）年期产品平均预期收益率分别上涨0.89和0.32个百分点10.59%和10.76%，3年以上产品平均预期收益率则下跌1.58个百分点至10.58%。

已公布期限的产品期限构成表：

期限 占比 环比变化

1年期至2年期（不含） 41.45% 上升6.13个百分点

2年期至3年期（不含） 42.31% 下降5.95个百分点

3年期以上 14.10% 上升2.16个百分点

开放式产品 2.14% 下降2.34个百分点

工商企业领域1至2（不含）年期产品、2至3（不含）年期以及3年以上产品的平均预期收益率分别下跌0.23、0.25、和0.37个百分点至8.75%、9.37%和10.20%。

基础设施领域1至2（不含）年期产品、2至3（不含）年期以及3年以上产品的平均预期收益率分别下跌0.56、0.17和0.44个百分点至9.44%、9.61%和9.96%。

2013年4月发行产品资金运用领域环比数据表：

------2013年4月------ -------2013年3月------

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

工商企业 118 36.99% 98 34.39%

基础设施 45 14.11% 44 15.44%

证券投资 45 14.11% 33 11.58%

房地产 41 12.85% 42 14.74%

金融 18 5.64% 29 10.18%

信贷资产 0 0.00% 0 0.00%

商品 2 0.63% 1 0.35%

其他 50 15.67% 38 13.33%

合计 319 100.00% 285 100.00%

2013年4月发行产品资金运用方式环比数据表：

-----2013年4月---- ------2013年3月-----

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

债权投资 114 35.74% 106 37.19%

物权投资 64 20.06% 81 28.42%

证券投资 45 14.11% 33 11.58%

股权投资 10 3.13% 8 2.81%

组合运用 38 11.91% 23 8.07%

其他 48 15.05% 34 11.93%

合计 319 100.00% 285 100.00%

**信托市场热点：“10号文”后地方融资平台有紧有松**

4月10日，银监会印发了《关于加强2013年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》（以下简称10号文），文件体现出多方面化解地方政府融资平台风险的原则。

10号文体现政策收紧的方面包括：对地方政府融资平台的进行严格定义；对动态风险定性提出标准，将融资平台分为全覆盖、基本覆盖、半覆盖、无覆盖四类并实施监管；对平台贷实行差异化管理，对于现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台实行量化管理；要求整改“整借整还”模式和期限过长问题；要求在对存量项目的现金流及建设排查的基础上，采取“及时收贷、收回再贷、据实定贷、引资还贷、只收不贷”的方式消化风险。

10号文政策宽松的方面包括：为土地储备贷款留出空间、在总量控制方面明确提出“保在建”、对业务的指导只集中在贷款，未涉及到以其它名义向政府融资平台提供资金。

从目前的形式看，复苏放缓使得经济对基建投资的依赖度提升。但另一方面，基建过程中的浪费现象、重复建设现象已经让中央从控制地方政府融资的层面控制项目的质量。对贷款的收紧，会将更多融资需求挤压到以股权、权益等其他方式的融资中。信托公司在政信合作业务中，可能拥有更多的选择权。

**阳光私募：整体跑输大盘**

上月沪深300指数跌幅1.91%。已公布净值的734款阳光私募产品平均相对收益率（净值增长率-沪深300涨幅）为-1.18%，阳光私募整体跑输大盘。

在已公布相对收益率的734款阳光私募产品中有487款产品净值跑赢大盘，占比为66.35%，有2款产品与大盘持平 ，占比0.27%；有245款产品跑输大盘，占比33.38%。

其中，中融信托发行的“未尔弗一期”跑赢同期大盘10.00个百分点，表现最好；表现最差的是中融信托发行的“景富趋势成长一期”，跑输同期大盘21.40个百分点，二者相差31.40个百分点,较上月缩小19.16个百分点。

相对收益率进入前十的产品，相对表现较上月有所回落，只有1款收益高于8.00%。从信托公司看，中融信托有4款产品入围，入围数量与上月保持一致；华润信托有2款产品入围，入围数量比上月减少1款。此外，罗伟广的新价值系列有一款产品入围，但目前累计亏损比较严重。

**成立集合信托产品367款，房地产信托平均规模最大**

上月共有59家信托公司成立了367款集合信托产品，成立数量环比增加29款，增幅为8.58%。

在成立的367款产品中，公布募集规模的产品有262款，共募集资金452.65亿元（不包括未公布募集规模的产品），环比上升14.05%。平均每款信托产品募集规模为1.73亿元，环比上升9.26%。