台菲关系：菲律宾对台籍渔民被枪杀表达哀悼与道歉，双方将进行渔业合作会谈

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透台北5月15日 - 台湾外交部周二晚间表示，菲律宾驻台代表白熙礼(Antonio I. Basilio)已针对台籍渔民，在菲律宾北方海域被菲方执勤枪杀罹难的事件，表达哀悼与道歉(deep regret and apology)，而台菲两方也将在5月底之前举行渔业合作会谈会议。
台湾琉球籍渔船"广大兴28号"是在5月9日上午10:00附近，在台湾与菲律宾的重叠水域，突遭菲律宾籍公务船开枪射击，造成该渔船严重破损失去动力，65岁的台湾籍船员洪石成不幸中枪身亡。
台湾总统马英九于11日召开国安高层会议，针对菲律宾公务船枪击〞广大兴28号〞渔船的重大事件，提出四项严正要求，分别是正式道歉、赔偿损失、尽速彻查事实严惩凶手、尽速启动台菲渔业协议谈判。若菲律宾自12日零时起，在72小时内没有正面回应，台湾将采取冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使以及要求菲律宾驻台代表返回菲国协助妥善处理相关案件。
菲方此番表态也回应了马英九总统的72小时内做出回应的要求。
台湾外交部表示，所有相关单位都已接获指示，立即召开会议，研商相关措施，以防范此类不幸事件重演，而未来菲律宾将与台湾的对口单位尽速召开联合会议。
此外，台湾外交部也表示，菲方应妥善处理对家属的赔偿，且保证不再发生类似不幸事件，并且针对本案立即成立〞共同调查委员会〞，近期内彻查且严惩凶手；最后，台菲两方应立即筹开台菲渔业合作会谈，并于5月底前举行会议。
针对本地媒体表示，台方考虑暂停输入菲律宾劳工，外交部和劳委会暂未做最新的宣布。
台湾是菲律宾主要劳务输出市场。据本地媒体报导，目前在台外籍劳工约45万人，其中菲籍约8万7千余人，占整体外劳比重近20%。(完) (记者 高洁如/董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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