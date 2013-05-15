台菲关系：菲律宾对台籍渔民被枪杀表达哀悼与道歉，双方将进行渔业合作会谈

路透台北5月15日 - 台湾外交部周二晚间表示，菲律宾驻台代表白熙礼(Antonio I. Basilio)已针对台籍渔民，在菲律宾北方海域被菲方执勤枪杀罹难的事件，表达哀悼与道歉(deep regret and apology)，而台菲两方也将在5月底之前举行渔业合作会谈会议。

台湾琉球籍渔船"广大兴28号"是在5月9日上午10:00附近，在台湾与菲律宾的重叠水域，突遭菲律宾籍公务船开枪射击，造成该渔船严重破损失去动力，65岁的台湾籍船员洪石成不幸中枪身亡。

台湾总统马英九于11日召开国安高层会议，针对菲律宾公务船枪击〞广大兴28号〞渔船的重大事件，提出四项严正要求，分别是正式道歉、赔偿损失、尽速彻查事实严惩凶手、尽速启动台菲渔业协议谈判。若菲律宾自12日零时起，在72小时内没有正面回应，台湾将采取冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使以及要求菲律宾驻台代表返回菲国协助妥善处理相关案件。

菲方此番表态也回应了马英九总统的72小时内做出回应的要求。

台湾外交部表示，所有相关单位都已接获指示，立即召开会议，研商相关措施，以防范此类不幸事件重演，而未来菲律宾将与台湾的对口单位尽速召开联合会议。

此外，台湾外交部也表示，菲方应妥善处理对家属的赔偿，且保证不再发生类似不幸事件，并且针对本案立即成立〞共同调查委员会〞，近期内彻查且严惩凶手；最后，台菲两方应立即筹开台菲渔业合作会谈，并于5月底前举行会议。

针对本地媒体表示，台方考虑暂停输入菲律宾劳工，外交部和劳委会暂未做最新的宣布。