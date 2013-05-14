主要国家经济指标预测--5月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.3% +3.4% 0300 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 -- +0.4% 进口(较上年同期) -- -0.5% 贸易收支(亿美元) -- 顺差26 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 44.8 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.3% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.3% -0.6% 德国GDP(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +0.8% 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +0.9% +1.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- -0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.3% -0.9% 意大利GDP(较上年同期) -2.2% -2.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少0.3 减少0.7 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 7.9% 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至3月的三个 +0.7% +0.8% 期) 月 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +0.8% +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.6% 欧元区GDP(较上年同期) -0.9% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 正20.0 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 -- 945.5 美国再融资指数 -- 5,229.7 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 4.00 3.05 1230 加拿大制造业销售 3月 +0.6% +2.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.6% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.8% +1.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 -- 净流出178 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.2% +0.4% 美国产能利用率 78.3% 78.5% 美国制造业产出 +0.1% -0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 43 42 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- -2.4% (较前月) -- -0.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% 持平 (环比年率) +2.8% +0.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,099 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超262 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0300 新西兰公债外资持有比例 4月 66.4% -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.2% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.1% +1.1% 期) 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -0.2% -- 德国批发(趸售)物价指数(较上年同期) -0.4% -- 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 赤字29 -- 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 持平 +0.1% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.1% +1.2% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年 +1.3% +1.3% 同期) 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 +1.0% +0.4% 欧元区工业生产(较上年同期) -1.7% -2.2% 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 36.4 38.3 德国ZEW现况指数 8.9 10.0 1130 美国NFIB小型企业信心指数 4月 92.1 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月11日当周 -2.0% -- 1230 美国进口物价(较前月) 4月 -0.5% -0.5% 美国出口物价(较前月) -0.7% -0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月11日当周 +2.8% -- 2300 韩国失业率 4月 3.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯向明; 审校 张明钧)