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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--5月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
 5月15日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段      预估值         前值
 0130     澳洲薪资价格指数(较前季)                         第一季       +0.8%        +0.8%
                        (较上年同期)                                    +3.3%        +3.4%
 0300     韩国出口(较上年同期)                          4月修正值          --        +0.4%
             进口(较上年同期)                                              --        -0.5%
             贸易收支(亿美元)                                              --       顺差26
 0500     日本消费者信心指数                                  4月          --         44.8
 0530     法国国内生产总值(GDP)(较前季)                第一季初值       -0.1%        -0.3%
 0600     德国GDP(较前季)(经季节调整)                  第一季初值       +0.3%        -0.6%
          德国GDP(较上年同期)(未经季节调整)                                --        +0.1%
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)            4月终值        持平        +0.8%
          法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                      +0.9%        +1.1%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                         4月          --         持平
          瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                  --        -0.3%
 0800     意大利GDP(较前季)                            第一季初值       -0.3%        -0.9%
          意大利GDP(较上年同期)                                         -2.2%        -2.8%
                                                                               
 0830     英国请领失业金人数(万人)                            4月     减少0.3      减少0.7
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率             3月        7.9%         7.9%
                                                                               
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同   截至3月的三个       +0.7%        +0.8%
          期)                                                  月              
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)                  +0.8%        +1.0%
 0900     欧元区GDP(较前季)                            第一季初值       -0.1%        -0.6%
          欧元区GDP(较上年同期)                                         -0.9%        -0.9%
                                                                               
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                               5月          --       正20.0
 1100     美国抵押贷款指数                            5月10日当周          --        945.5
          美国再融资指数                                                   --      5,229.7
 1230     美国纽约联邦储备银行制造业指数                      5月        4.00         3.05
 1230     加拿大制造业销售                                    3月       +0.6%        +2.6%
 1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     4月       -0.6%        -0.6%
          美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           +0.8%        +1.1%
          美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月)                           +0.1%        +0.2%
          美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期)                       +1.7%        +1.7%
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                          3月          --    净流出178
 1315     美国工业生产(较前月)                                4月       -0.2%        +0.4%
          美国产能利用率                                                78.3%        78.5%
          美国制造业产出                                                +0.1%        -0.1%
 1400     全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                5月          43           42
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                 4月          --        -2.4%
                                                                               
                              (较前月)                                     --        -0.4%
 2350     日本国内生产总值(GDP)(较前季)                    第一季       +0.7%         持平
                                                                               
                             (环比年率)                                 +2.8%        +0.2%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                           前周          --    买超3,099
          外资投资日本股票(亿日圆)                                         --      卖超262
 
    
 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
        
 5月14日(二)
 GMT时间    经济指标/活动                                 公布时段        现值       预估值
 0300       新西兰公债外资持有比例                             4月       66.4%           --
 0600       德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                4月终值       -0.5%        -0.5%
            德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                          +1.2%        +1.2%
            德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                         -0.5%        -0.5%
            德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                        +1.1%        +1.1%
            期)                                                                 
 0600       德国批发(趸售)物价指数(较前月)                     4月       -0.2%           --
            德国批发(趸售)物价指数(较上年同期)                           -0.4%           --
 0645       法国经常帐(亿欧元)                                 3月      赤字29           --
 0800       意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              4月终值        持平        +0.1%
            意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                        +1.1%        +1.2%
            意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +0.3%        +0.3%
            意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年                        +1.3%        +1.3%
            同期)                                                               
 0900       欧元区工业生产(较前月)                             3月       +1.0%        +0.4%
            欧元区工业生产(较上年同期)                                   -1.7%        -2.2%
 0900       德国ZEW经济景气指数                                5月        36.4         38.3
            德国ZEW现况指数                                                8.9         10.0
 1130       美国NFIB小型企业信心指数                           4月        92.1           --
 1145       美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月11日当周       -2.0%           --
 1230       美国进口物价(较前月)                               4月       -0.5%        -0.5%
            美国出口物价(较前月)                                         -0.7%        -0.2%
 1255       美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月11日当周       +2.8%           --
 2300       韩国失业率                                         4月        3.1%           --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 侯向明; 审校 张明钧)
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