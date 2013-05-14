版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 21:42 BJT

美国股市：平开，在三周的涨势后投资者稍事喘息

路透纽约5月14日 - 美国股市周二开盘几乎未见变动，继续呈现波动的走势，在三周的涨势后投资者稍事喘息。

道琼工业指数 上涨4.69点或0.03%，至15,096.37点。标准普尔500指数 上涨1.62点或0.10%，报1,635.39点。Nasdaq指数 上涨3.22点或0.09%，报3,442.01点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐