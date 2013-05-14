表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%，投标倍数为5.08

新闻稿：中国3月末M2同比增10.6%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透华盛顿5月14日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.010 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.010
价格/得标 价格 99.999222 高值得标比率 20.57% 投标倍数 5.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 20,000,416,600 总投标 101,624,005,700 竞争性投标得标 19,729,083,900 非竞争性投标得标 271,332,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/16 到期日 2013/06/13 CUSIP码 912796AL3
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透东京4月14日 - 日本公债周五走坚，超长债涨幅最大，前一日的公债标售中需求坚实，而日本央行也维持其债券购买操作的规模与上次相同。 地区股市下跌和朝鲜半岛局势持续紧张，也加大了公债的避险魅力，而由于本周的假日因素，全球市场流动性减弱。 美国债市周四提早收市，周五休市。指标10年期美国公债收益率隔夜触及了11月以来最低。 在上周美国海军向叙利亚一个机场发射59枚战斧巡航导弹，对一起化学武器攻击做出回应之后，地缘政治担忧加剧，全球债券收益率因而下跌。对叙利亚的打击让人担忧美国总统特朗普对朝鲜的计划，后者无视联合国制裁和双边制裁进行导弹和核试验。 日本央行周五提出购买2,800亿日圆(25.7亿美元)剩余期限为1-3年的公债，3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债，2,000亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,000亿日圆剩余期限为25年以上的公债。 30年期公债收益率 下跌3个基点至0.760%，为1月中旬以来最低水准，受上日发售的30年
路透上海4月14日 - 中国票据市场转贴利率本周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。