全球金市：金价上扬结束四日跌势，因美元下滑

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持平。
葡萄牙央行总裁科斯塔周二表示，塞浦路斯按照救助协议的要求出售黄金储备的情形不会在葡萄牙重演，并补充称，葡萄牙央行的黄金储备持平在382.5吨。
一英国大型珠宝业者周二表示，随着营销活动成果浮现，欧洲铂金珠宝需求增加。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。