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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:17 BJT

全球金市：金价上扬结束四日跌势，因美元下滑

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持平。

葡萄牙央行总裁科斯塔周二表示，塞浦路斯按照救助协议的要求出售黄金储备的情形不会在葡萄牙重演，并补充称，葡萄牙央行的黄金储备持平在382.5吨。

一英国大型珠宝业者周二表示，随着营销活动成果浮现，欧洲铂金珠宝需求增加。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 李爽)
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