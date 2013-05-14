纽约汇市：日圆兑美元触及四年半低位，欧元连跌第四日

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2918 1.2975 -0.44 -2.09 1.3194 美元/日圆 102.35 101.82 +0.52 +18.00 86.74 欧元/日圆 132.30 132.09 +0.16 +15.60 114.45 美元/瑞郎 0.9666 0.9568 +1.02 +5.58 0.9155 英镑/美元 1.5210 1.5297 -0.57 -6.41 1.6251 美元/加元 1.0179 1.0104 +0.74 +2.60 0.9921 澳元/美元 0.9888 0.9951 -0.63 -4.86 1.0393 欧元/瑞郎 1.2490 1.2423 +0.54 +3.44 1.2075 欧元/英镑 0.8495 0.8481 +0.17 +4.70 0.8114 新西兰元/美元 0.8196 0.8247 -0.62 -1.05 0.8283 美元/挪威克朗 5.8322 5.7990 +0.57 +4.84 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5472 7.5245 +0.30 +2.82 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6657 6.6085 +0.87 +2.57 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6131 8.5772 +0.42 +0.41 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨 跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9