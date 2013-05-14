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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 06:42 BJT

纽约汇市：日圆兑美元触及四年半低位，欧元连跌第四日

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                     1.2918   1.2975    -0.44    -2.09   1.3194
 美元/日圆                     102.35   101.82    +0.52   +18.00    86.74
 欧元/日圆                     132.30   132.09    +0.16   +15.60   114.45
 美元/瑞郎                     0.9666   0.9568    +1.02    +5.58   0.9155
 英镑/美元                     1.5210   1.5297    -0.57    -6.41   1.6251
 美元/加元                     1.0179   1.0104    +0.74    +2.60   0.9921
 澳元/美元                     0.9888   0.9951    -0.63    -4.86   1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2490   1.2423    +0.54    +3.44   1.2075
 欧元/英镑                     0.8495   0.8481    +0.17    +4.70   0.8114
 新西兰元/美元                 0.8196   0.8247    -0.62    -1.05   0.8283
 美元/挪威克朗                 5.8322   5.7990    +0.57    +4.84   5.5630
 欧元/挪威克朗                 7.5472   7.5245    +0.30    +2.82   7.3403
 美元/瑞典克朗                 6.6657   6.6085    +0.87    +2.57   6.4986
 欧元/瑞典克朗                 8.6131   8.5772    +0.42    +0.41   8.5777
                                                                         
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨
 跌幅亦以此为基准计算。
 
    (完)
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