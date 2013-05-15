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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 22:05 BJT

美国数据: 5月NAHB房屋市场指数为44，分析师预估为43

路透纽约5月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布的数据显示，5月美国住宅建筑商人气改善，因销售状况好转，暗示楼市复苏动能犹在。

5月NAHB/富国房屋市场指数攀升至44，4月修正后为41，市场预期为43。4月初值为42。

读数低于50表示认为市况不佳的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。该指数自2006年4月来一直低于50。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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