纽约期市：期棉收高，受美国股市上涨及种植忧虑带动

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
路透纽约5月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二收高，交易员指因金融市场走强，美国最大产棉州德克萨斯州推迟种植引发的忧虑，以及有限的空头回补支撑了棉价。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 涨0.88美分，或1%，报每磅86.92美分。
美国金融市场升至新高，扩大近期涨势，帮助提振期棉市场。
交易员称，跌至85.50美分左右的盘中低位引发有限买盘，后来出现空头回补。
美国政府预计2012/13和2013/14作物年全球棉花库存将创纪录高位，但库存增加是因中国增加储备，而这些储备是不会进入全球市场的。
根据ICE数据，周一未平仓合约较前一交易日增加422口，至181,993口。过去11个交易日每天的未平仓合约数都在增加。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 白云)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9