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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 06:56 BJT

纽约期市：期棉收高，受美国股市上涨及种植忧虑带动

路透纽约5月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二收高，交易员指因金融市场走强，美国最大产棉州德克萨斯州推迟种植引发的忧虑，以及有限的空头回补支撑了棉价。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 涨0.88美分，或1%，报每磅86.92美分。

美国金融市场升至新高，扩大近期涨势，帮助提振期棉市场。

交易员称，跌至85.50美分左右的盘中低位引发有限买盘，后来出现空头回补。

美国政府预计2012/13和2013/14作物年全球棉花库存将创纪录高位，但库存增加是因中国增加储备，而这些储备是不会进入全球市场的。

根据ICE数据，周一未平仓合约较前一交易日增加422口，至181,993口。过去11个交易日每天的未平仓合约数都在增加。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 白云)
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