全球外汇市场5月15日主要消息

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 澳洲第一季薪资价格指数
0500 - 日本4月消费者信心指数
0530 - 法国第一季国内生产总值(GDP)
0600 - 德国第一季GDP初值
0645 - 法国4月消费者物价指数(CPI)
0715 - 瑞士4月生产者/进口物价
0800 - 意大利第一季GDP
0830 - 英国3月就业报告
0830 - 英国截至3月的三个月平均每周薪资所得
0900 - 瑞士5月ZEW投资者信心指数
0900 - 欧元区第一季GDP初值
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1230 - 美国4月生产者物价指数(PPI)和核心PPI
1230 - 美国纽约联储5月制造业指数
1300 - 美国3月整体资本净流入数据
1300 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在布雷顿森林委员会第30届年会上发表讲话。
1715 - 美国4月工业生产和产能利用率
1400 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)5月房屋市场指数
1830 - 美联储官员Gibson在美国参议院银行、住房和城市事物委员会就国家安全和国际贸易及金融做证词陈述
2350 - 日本第一季GDP
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽; 审校 王兴亚)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9