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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 06:49 BJT

全球外汇市场5月15日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 澳洲第一季薪资价格指数

0500 - 日本4月消费者信心指数

0530 - 法国第一季国内生产总值(GDP)

0600 - 德国第一季GDP初值

0645 - 法国4月消费者物价指数(CPI)

0715 - 瑞士4月生产者/进口物价

0800 - 意大利第一季GDP

0830 - 英国3月就业报告

0830 - 英国截至3月的三个月平均每周薪资所得

0900 - 瑞士5月ZEW投资者信心指数

0900 - 欧元区第一季GDP初值

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1230 - 美国4月生产者物价指数(PPI)和核心PPI

1230 - 美国纽约联储5月制造业指数

1300 - 美国3月整体资本净流入数据

1300 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在布雷顿森林委员会第30届年会上发表讲话。

1715 - 美国4月工业生产和产能利用率

1400 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)5月房屋市场指数

1830 - 美联储官员Gibson在美国参议院银行、住房和城市事物委员会就国家安全和国际贸易及金融做证词陈述

2350 - 日本第一季GDP

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 王兴亚)
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