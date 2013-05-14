日韩经济指标预测--5月15日-5月22日****

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月13日当周 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 4月 -- 3.2% 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国出口(较上年同期) 4月修正 -- +0.4% 值 进口(较上年同期) -- -0.5% 贸易收支(亿美元) -- 顺差2 6 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 44.8 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- -2.4% (较前月) -- -0.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% 持平 (环比年率) +2.8% +0.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 买超3,09 周 9 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超26 2 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出(较前月) 3月修正值 -- +0.2% 产能利用指数(较前月) 3月 -- +0.7% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +2.8% +7.5% (较上年同期) -4.1% -11.3% 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 5月19日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 5月 -- 负4 5月20日当周 5月20日(一) 暂无重要经济数据公布 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决定 -- -- -- 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -- +1.1% 进口(较上年同期) -- +5.5% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差3,624 5月22日(三) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9