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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--5月15日-5月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
  
  5月13日当周   

 5月14日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2300     韩国失业率                                       4月               --         3.2%
                                                                                 
 
 5月15日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0300     韩国出口(较上年同期)                        4月修正                --        +0.4%
                                                  值                             
             进口(较上年同期)                                                --        -0.5%
             贸易收支(亿美元)                                                --        顺差2
                                                                                 6
 0500     日本消费者信心指数                               4月               --         44.8
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)              4月               --        -2.4%
                                                                                 
                              (较前月)                                       --        -0.4%
 2350     日本国内生产总值(GDP)(较前季)                 第一季            +0.7%         持平
                                                                                 
                             (环比年率)                                   +2.8%        +0.2%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前                --     买超3,09
                                                  周                             9
          外资投资日本股票(亿日圆)                                           --       卖超26
                                                                                 2
 
 5月16日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0430     日本工业产出(较前月)                       3月修正值               --        +0.2%
             产能利用指数(较前月)                          3月               --        +0.7%
 2350     日本机械订单(较前月)                             3月            +2.8%        +7.5%
                                                                                 
                    (较上年同期)                                          -4.1%       -11.3%
 
 5月17日(五)
 暂无重要经济数据公布
      
 5月19日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数               5月               --          负4
    
 5月20日当周
        
 5月20日(一)
 暂无重要经济数据公布
   
 5月21日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
  --      日本央行利率决定                                  --               --           --
 2350     日本出口(较上年同期)                             4月               --        +1.1%
                                                                                 
             进口(较上年同期)                                                --        +5.5%
             贸易收支(亿日圆)                                                --    逆差3,624
       
 5月22日(三)
 暂无重要经济数据公布
    
      (完)
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