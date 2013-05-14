澳新经济指标预测--5月15日-5月22日****

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月13日当周 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.3% +3.4% 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰净债务比例预估 下半 -- 27.8% 年 0200 预算收支(亿新西兰元) -- 赤字97. 8 2245 新西兰生产者投入物价 第一季 -- -0.3% 生产者产出物价 -- -0.1% 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 37 出口(亿新西兰元） -- 44.2 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差7.18 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差5.2 5月21日(二) 暂无重要经济数据公布 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -5.1% (完)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9