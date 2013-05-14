美国股市：ADR多数平收，矿业和能源类ADR追随石油和金属价格下跌

路透纽约5月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二多数平收，不过能源和矿业公司ADR追随石油和金属价格下滑。

拉美ADR表现逊于大盘，巴西矿商淡水河谷 挫跌2.9%至16.33美元，巴西Petrobras 下滑1.5%至18.55美元，秘鲁矿商Buenaventura 下跌1.3%，报19.16美元。

南非矿商股价亦下跌：AngloGold Ashanti 下挫1.9%，报18.12美元，Gold Fields 大跌3.5%，报6.33美元。

在大宗商品市场，现货金 下跌0.4%至1,424.14美元，美国原油期货 下跌0.96美元，结算价报每桶94.21美元。

纽约梅隆银行ADR指数 上涨0.04%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌0.5%。标普500指数 则收高0.1%。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 上升0.2%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%。

诺基亚 日内跌幅最大，其ADR重挫5.2%至3.64美元。该公司此前推出新款Lumia智能手机。但研究公司Gartner称，诺基亚第一季市场份额同比流失近5个百分点。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 下跌0.2%。不过索尼 逆势上扬，跳涨9.9%至20.76美元，此前身为亿万富翁的对冲基金投资者Daniel Loeb敦促索尼分拆其有利润丰厚的娱乐业务。(完)