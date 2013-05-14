美国股市：ADR多数平收，矿业和能源类ADR追随石油和金属价格下跌

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
路透纽约5月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二多数平收，不过能源和矿业公司ADR追随石油和金属价格下滑。
拉美ADR表现逊于大盘，巴西矿商淡水河谷 挫跌2.9%至16.33美元，巴西Petrobras 下滑1.5%至18.55美元，秘鲁矿商Buenaventura 下跌1.3%，报19.16美元。
南非矿商股价亦下跌：AngloGold Ashanti 下挫1.9%，报18.12美元，Gold Fields 大跌3.5%，报6.33美元。
在大宗商品市场，现货金 下跌0.4%至1,424.14美元，美国原油期货 下跌0.96美元，结算价报每桶94.21美元。
纽约梅隆银行ADR指数 上涨0.04%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌0.5%。标普500指数 则收高0.1%。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 上升0.2%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%。
诺基亚 日内跌幅最大，其ADR重挫5.2%至3.64美元。该公司此前推出新款Lumia智能手机。但研究公司Gartner称，诺基亚第一季市场份额同比流失近5个百分点。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 下跌0.2%。不过索尼 逆势上扬，跳涨9.9%至20.76美元，此前身为亿万富翁的对冲基金投资者Daniel Loeb敦促索尼分拆其有利润丰厚的娱乐业务。(完)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9