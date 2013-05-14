南非汇市：投资者抛售南非兰特及公债，因矿商Lonmin工人罢工

新闻稿：中国3月末M2同比增10.6%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透约翰内斯堡5月14日 - 南非兰特兑美元周二触及近三周最低水准，Lonmin罢工事件让投资者想起去年的矿业动乱。
政府公债收益率(殖利率)飙升，因投资者同时抛售国内债券，回吐近期由南非央行今年降息预期带动的涨幅。
1538GMT，兰特/美元 下跌0.46%至9.2071，周一纽约市场收盘报9.1650。
全球第三大铂金(白金)生产商Lonmin 的工人周二罢工的消息，令爆发激烈动荡的忧虑重燃。
ETM分析师Luke Barnett认为，如果未来几天市场信心恶化，兰特兑美元可能轻易瞄准9.30附近的4月低点。(完)
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3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透东京4月14日 - 日本公债周五走坚，超长债涨幅最大，前一日的公债标售中需求坚实，而日本央行也维持其债券购买操作的规模与上次相同。 地区股市下跌和朝鲜半岛局势持续紧张，也加大了公债的避险魅力，而由于本周的假日因素，全球市场流动性减弱。 美国债市周四提早收市，周五休市。指标10年期美国公债收益率隔夜触及了11月以来最低。 在上周美国海军向叙利亚一个机场发射59枚战斧巡航导弹，对一起化学武器攻击做出回应之后，地缘政治担忧加剧，全球债券收益率因而下跌。对叙利亚的打击让人担忧美国总统特朗普对朝鲜的计划，后者无视联合国制裁和双边制裁进行导弹和核试验。 日本央行周五提出购买2,800亿日圆(25.7亿美元)剩余期限为1-3年的公债，3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债，2,000亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,000亿日圆剩余期限为25年以上的公债。 30年期公债收益率 下跌3个基点至0.760%，为1月中旬以来最低水准，受上日发售的30年
路透上海4月14日 - 中国票据市场转贴利率本周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。