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债券 | 2013年 5月 15日 星期三 06:47 BJT

南非汇市：投资者抛售南非兰特及公债，因矿商Lonmin工人罢工

路透约翰内斯堡5月14日 - 南非兰特兑美元周二触及近三周最低水准，Lonmin罢工事件让投资者想起去年的矿业动乱。

政府公债收益率(殖利率)飙升，因投资者同时抛售国内债券，回吐近期由南非央行今年降息预期带动的涨幅。

1538GMT，兰特/美元 下跌0.46%至9.2071，周一纽约市场收盘报9.1650。

全球第三大铂金(白金)生产商Lonmin 的工人周二罢工的消息，令爆发激烈动荡的忧虑重燃。

ETM分析师Luke Barnett认为，如果未来几天市场信心恶化，兰特兑美元可能轻易瞄准9.30附近的4月低点。(完)

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