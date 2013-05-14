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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月14日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                
 公司名         股票代码      收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                            
 中国                                                    
 新浪                           59.12    +0.43    +0.73  1912664
 搜狐                           65.70    +2.50    +3.96  1467898
 网易                           59.80    +1.64    +2.82   355619
 百度                           92.84    -0.30    -0.32  4422216
 亚信科技                       11.60    +0.00    +0.00   629232
                                                                
 台湾                                                    
 台湾积体电路                   19.89    -0.04    -0.20  1518830
 联电                            2.11    -0.06    -2.76   671819
 日月光                          4.17    -0.06    -1.42   177047
 硅品精密                        5.84    +0.02    +0.34   376428
 和信超媒体                      1.01    +0.02    +2.02    25492
 友达                            4.44    -0.01    -0.22   212276
 中华电信                       32.24    +0.04    +0.12     9341
 台湾国际航电                   35.50    +0.03    +0.08   830895
                                                                
 香港                                                    
 中国移动                       55.76    +0.56    +1.01    78441
 中国联通                       14.73    +0.20    +1.38   113352
 中国电信                       53.29    +1.08    +2.07    14944
 中芯国际                        4.06    -0.09    -2.17    26697
 电讯盈科                        5.25    -0.12    -2.23     5149
  (完)
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