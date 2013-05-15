葡萄牙金融：央行总裁称塞浦路斯央行售金的情形不会在葡萄牙重演

路透里斯本5月14日 - 葡萄牙央行总裁科斯塔周二表示，塞浦路斯按照救助协议的要求出售黄金储备的情形不会在葡萄牙重演，并补充称，葡萄牙央行的黄金储备持平在382.5吨。

“这种做法不适合葡萄牙，”他对记者表示。“塞浦路斯的情况(出售黄金储备)就像该国许多其他事情一样，不能在葡萄牙复制。”

“如果说葡萄牙央行是少数几家风险准备金充足的央行之一...主要原因是我们拥有大量的黄金储备，”科斯塔表示。葡萄牙黄金储备价值去年上升3.6%至155.1亿欧元，受金价波动影响，但科斯塔称，实际数量维持不变。