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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 07:35 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单显示将买超2,120万股

路透东京5月15日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：
                
 日股(单位：百万股)
 
 买单           36.4
 卖单           15.2
  -----------------
 净买           21.2
 单     
  (完)
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