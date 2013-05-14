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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 07:35 BJT

表格：韩国4月经季节调整失业率降至3.1%，为四个月来最低

路透首尔5月15日 - 韩国统计局周三公布的数据显示,韩国4月经季节调整的失业率降至3.1%，3月为3.2%。

下表为韩国就业数据细目:

4月 3月

失业率(经季节调整,%) 3.1 3.2

^较上年同期增加就业(千个) +345 +249

^未经季节调整

注:4月经季节调整失业率为2012年12月触及3.0%以来最低。

浏览详细图表，请点选(kosis.kr)(完) (编译 李爽; 审校 白云)
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