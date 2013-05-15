美国与加拿大经济指标预测--5月15日-5月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月13日当周 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 -- 945.5 美国再融资指数 -- 5,229.7 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 4.00 3.05 1230 加拿大制造业销售 3月 +0.6% +2.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.6% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.8% +1.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 -- 净流出178 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.2% +0.4% 美国产能利用率 78.3% 78.5% 美国制造业产出 +0.1% -0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 43 42 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.3% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 4月 -- +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 97.3 103.6 美国建筑许可年率(万户) 94.5 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 33.0 32.3 美国初请失业金人数四周均质(万人) -- 33.675 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 300.0 300.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正2.4 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% 5月17日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% 持平 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 78.0 76.4 美国路透/密西根大学消费者现况指数 89.9 89.9 美国路透/密西根大学消费者预期指数 68.1 67.8 1400 美国领先指标 4月 +0.2% -0.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月10日当周 -- 131.0 *5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.23 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月18日当周 -- -2.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月18日当周 -- +2.8% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 4月 -- 1.14 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月17日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 498 492 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日- 5月1日会议记录 （完）