美国与加拿大经济指标预测--5月15日-5月22日****

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月13日当周 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 -- 945.5 美国再融资指数 -- 5,229.7 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 4.00 3.05 1230 加拿大制造业销售 3月 +0.6% +2.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.6% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.8% +1.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 -- 净流出178 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.2% +0.4% 美国产能利用率 78.3% 78.5% 美国制造业产出 +0.1% -0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 43 42 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.3% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 4月 -- +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 97.3 103.6 美国建筑许可年率(万户) 94.5 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 33.0 32.3 美国初请失业金人数四周均质(万人) -- 33.675 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 300.0 300.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正2.4 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% 5月17日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% 持平 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 78.0 76.4 美国路透/密西根大学消费者现况指数 89.9 89.9 美国路透/密西根大学消费者预期指数 68.1 67.8 1400 美国领先指标 4月 +0.2% -0.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月10日当周 -- 131.0 *5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.23 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月18日当周 -- -2.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月18日当周 -- +2.8% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 4月 -- 1.14 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月17日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 498 492 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日- 5月1日会议记录 （完）
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。