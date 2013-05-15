欧洲经济指标预测--5月15日-5月22日****

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透5月15日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月13日当周 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.3% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.3% -0.6% 德国GDP(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +0.8% 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +0.9% +1.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- -0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.3% -0.9% 意大利GDP(较上年同期) -2.2% -2.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少0.3 减少0.7 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 7.9% 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至3月的三个月 +0.7% +0.8% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +0.8% +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.6% 欧元区GDP(较上年同期) -0.9% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 正20.0 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业投资 第一季 -- -1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 * 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -2.50% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.90% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.00% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -4.70% 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.4% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 -- +3.2% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 4月 -- -0.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- +0.4% 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.3% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) -- +1.3% 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余163 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余121 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流出106 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 5月 -- 0-9-0 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 167.5 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 312.7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 负25 (完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。