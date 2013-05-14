金砖国家：5月14日股汇市收盘纵览

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
路透5月15日 -
以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月14日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收升0.41%，报1,046.18点。
中国股市：中国股市沪综指周二收挫逾1%,创三周最大单日跌幅。
香港股市：两大股指均自上周五触及的两个月收盘高位下滑。
中国汇市：人民币兑美元即期 周二跟随中间价收升。
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印度股市：周二小升，State Bank of India和Axis Bank等银行股上涨，此前公布的趸售(批发)物价指数降至逾三年低位，带动央行将持续降息的希望。指标BSE指数 上涨0.16%或30.62点至19,722.29点。NSE指数 涨0.25%或14.95点至5,995.40点。
印度汇市：印度卢比小跌，趸售物价急跌带动央行将降息以拉抬经济成长的乐观看法。卢比兑美元 收报54.81/82，周一收盘价54.73/74。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,412.690点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.65%至769.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.03%，报31.3560卢布，卢布兑欧元 涨0.29%，至40.5700卢布。 ========================================================================================
巴西股市：周二上涨，结束连四日跌势，受石油生产企业、肉类加工企业及住宅建筑商Cyrela股价所支撑。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升0.4%，报54,666.82点。
拉美汇市：墨西哥披索周二跌至本月初以来最低，巴西雷亚尔亦走软，美国最近公布的一系列强劲经济数据，支持了最近外界有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时减缓甚或停止购债计划的臆测。
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南非股市：上涨，尾随主要海外市场的升势，但矿业股抑制上涨动能，因外界担心一工会争权夺势导致金矿和铂金矿的生产放缓。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.88%，报36,053.37点。综合指数 收高0.75%，至40,711.32点。
南非汇市：南非兰特兑美元周二触及近三周最低水准。 (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9