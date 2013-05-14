金砖国家：5月14日股汇市收盘纵览

路透5月15日 -

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月14日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升0.41%，报1,046.18点。

中国股市：中国股市沪综指周二收挫逾1%,创三周最大单日跌幅。

香港股市：两大股指均自上周五触及的两个月收盘高位下滑。

中国汇市：人民币兑美元即期 周二跟随中间价收升。

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印度股市：周二小升，State Bank of India和Axis Bank等银行股上涨，此前公布的趸售(批发)物价指数降至逾三年低位，带动央行将持续降息的希望。指标BSE指数 上涨0.16%或30.62点至19,722.29点。NSE指数 涨0.25%或14.95点至5,995.40点。

印度汇市：印度卢比小跌，趸售物价急跌带动央行将降息以拉抬经济成长的乐观看法。卢比兑美元 收报54.81/82，周一收盘价54.73/74。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,412.690点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.65%至769.13点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.03%，报31.3560卢布，卢布兑欧元 涨0.29%，至40.5700卢布。 ========================================================================================

巴西股市：周二上涨，结束连四日跌势，受石油生产企业、肉类加工企业及住宅建筑商Cyrela股价所支撑。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升0.4%，报54,666.82点。

拉美汇市：墨西哥披索周二跌至本月初以来最低，巴西雷亚尔亦走软，美国最近公布的一系列强劲经济数据，支持了最近外界有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时减缓甚或停止购债计划的臆测。

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南非股市：上涨，尾随主要海外市场的升势，但矿业股抑制上涨动能，因外界担心一工会争权夺势导致金矿和铂金矿的生产放缓。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.88%，报36,053.37点。综合指数 收高0.75%，至40,711.32点。