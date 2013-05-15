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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 08:24 BJT

日本债市：10年期公债收益率升至0.90%，为2012年4月以来最高

路透东京5月15日 - 日本10年期现货公债收益率(殖利率) 周三上升4.5个基点至0.90%，为2012年4月以来最高，隔夜日圆兑美元降至新低。

美元兑日圆 周二在电子交易平台EBS上一度高见102.42日圆，为四年半以来最高。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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