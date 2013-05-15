中国公开市场：今日可申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透北京5月15日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报28天正回购，14天逆回购以及三个月期央票需求。

中国央行公开市场周二继续同时进行28天期正回购及三个月期央票发行，单日净回笼210亿元人民币。市场人士指出，正回购与央票发行利率均走平，表明央行短期维稳意图不改；由于本周公开市场资金到期量略多，央行单日回笼力度有所加大，但未改市场流动性偏宽局面。

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票。虽因当周到期资金偏多净投放规模达到840亿元，但其稳定流动性意图应未改。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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