《中国重要政经日程》--5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
============================今日重要政经日程=======================
*5/15（三）
国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。
============================近日重要政经日程=======================
*5/16（四）
国家食品药品监督管理总局保健食品打“四非”专项行动发布会。
5/19（日）
国务院总理李克强出访印度、巴基斯坦、瑞士、德国，至27日。
5/21(二)
科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。
“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。
5/25(六)
第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李航)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。