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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 08:16 BJT

《中国重要政经日程》--5月15日

============================今日重要政经日程=======================

*5/15（三）

国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。

============================近日重要政经日程=======================

*5/16（四）

国家食品药品监督管理总局保健食品打“四非”专项行动发布会。

5/19（日）

国务院总理李克强出访印度、巴基斯坦、瑞士、德国，至27日。

5/21(二)

科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。

“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。

5/25(六)

第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李航)
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