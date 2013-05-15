《中国报摘》--中国证券报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 头版头条:
--业内人士表示，目前证监会正在酝酿新一轮新股发行机制改革的方案，但何时公开征求意见还不确定。
* 其他:
--深圳近期下发的改革方案提及，下半年深圳将加快前海体制机制创新，包括制定《前海金融创新发展总体方案》，创新跨境人民币业务和境外股权投资业务，以及探索差别化土地供应和地价政策。
--面对上海家化 董事长葛文耀与集团控股股东平安信托的纠葛，多家基金公司表示，为预防上海家化短期过度下跌带来的风险，将会对持有的上海家化进行重估，估价会下调1到2个跌停板。
--华侨城A 公告，全资控股公司深圳华侨城房地产有限公司拟受让控股股东华侨城集团位于深圳市南山区华侨城城区内的部分土地开发权。此次交易价格为66.26亿元人民币，溢价率近15倍。
--中房股份 公告，控股股东中国房地产开发集团与嘉益（天津）投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，中房集团持有的公司1.1亿股国有股权，以3.935元/股的价格转让给嘉益投资，而嘉益投资的控股股东百傲特（天津）投资合伙企业的管理人和实际控制人为中投财富资本管理（天津）有限公司。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。