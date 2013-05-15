《中国报摘》--中国证券报5月15日

* 头版头条:

--业内人士表示，目前证监会正在酝酿新一轮新股发行机制改革的方案，但何时公开征求意见还不确定。

* 其他:

--深圳近期下发的改革方案提及，下半年深圳将加快前海体制机制创新，包括制定《前海金融创新发展总体方案》，创新跨境人民币业务和境外股权投资业务，以及探索差别化土地供应和地价政策。

--面对上海家化 董事长葛文耀与集团控股股东平安信托的纠葛，多家基金公司表示，为预防上海家化短期过度下跌带来的风险，将会对持有的上海家化进行重估，估价会下调1到2个跌停板。

--华侨城A 公告，全资控股公司深圳华侨城房地产有限公司拟受让控股股东华侨城集团位于深圳市南山区华侨城城区内的部分土地开发权。此次交易价格为66.26亿元人民币，溢价率近15倍。

--中房股份 公告，控股股东中国房地产开发集团与嘉益（天津）投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，中房集团持有的公司1.1亿股国有股权，以3.935元/股的价格转让给嘉益投资，而嘉益投资的控股股东百傲特（天津）投资合伙企业的管理人和实际控制人为中投财富资本管理（天津）有限公司。(完)