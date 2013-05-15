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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 08:43 BJT

日本热股：索尼股价飞涨14%，此前有对冲基金要求让旗下娱乐事业上市

路透东京5月15日 - 索尼 股价周三在东京市场飙涨14%，此前对冲基金经理Daniel Loeb于周二要求该公司让旗下娱乐事业上市。

索尼股价跳升14%至2,146日圆，成交量排市场第三。

Loeb表示，他所掌管的Third Point对冲基金已经持有略高于6%的索尼股份，总值11亿美元，使其成为索尼最大股东。(完)
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