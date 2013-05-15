日本热股：索尼股价飞涨14%，此前有对冲基金要求让旗下娱乐事业上市

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透东京5月15日 - 索尼 股价周三在东京市场飙涨14%，此前对冲基金经理Daniel Loeb于周二要求该公司让旗下娱乐事业上市。
索尼股价跳升14%至2,146日圆，成交量排市场第三。
Loeb表示，他所掌管的Third Point对冲基金已经持有略高于6%的索尼股份，总值11亿美元，使其成为索尼最大股东。(完)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。