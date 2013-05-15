《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月15日

路透香港5月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7615港元 ) 美国股市周二升至新高，道琼工业指数 收高123.57点，或0.82%，至纪录最高收位15,215 .25点；因投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)的刺激措施将扶助推动股市进一步攀升，因 而吸纳高市值公司股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ 中海油 185.630 0.12 14393 14.408 0.61 中国铝业 10.050 -0.89 11822 3.120 0.33 中国移动 55.760 1.01 78441 86.556 0.71 中国人寿 41.770 0.75 29122 21.613 1.00 中石油 128.880 0.06 22005 10.003 0.03 中石化 110.930 0.50 8548 8.610 0.70 汇丰控股 57.060 0.74 137119 88.574 0.71 中电信 53.290 2.07 14944 4.136 0.64 中国联通 14.730 1.38 113352 11.433 0.29 兖州煤业 10.350 -0.67 55503 8.033 0.41 华能国际 49.080 1.24 15854 9.523 0.25 南方航空 26.290 -3.45 3362 4.081 0.52 东方航空 19.980 -1.67 5025 1.551 -49.32 中芯国际 4.060 -2.17 26697 0.630 -1.53 (完) (整理 梁慧仪)