《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透香港5月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7615港元 ) 美国股市周二升至新高，道琼工业指数 收高123.57点，或0.82%，至纪录最高收位15,215 .25点；因投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)的刺激措施将扶助推动股市进一步攀升，因 而吸纳高市值公司股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ 中海油 185.630 0.12 14393 14.408 0.61 中国铝业 10.050 -0.89 11822 3.120 0.33 中国移动 55.760 1.01 78441 86.556 0.71 中国人寿 41.770 0.75 29122 21.613 1.00 中石油 128.880 0.06 22005 10.003 0.03 中石化 110.930 0.50 8548 8.610 0.70 汇丰控股 57.060 0.74 137119 88.574 0.71 中电信 53.290 2.07 14944 4.136 0.64 中国联通 14.730 1.38 113352 11.433 0.29 兖州煤业 10.350 -0.67 55503 8.033 0.41 华能国际 49.080 1.24 15854 9.523 0.25 南方航空 26.290 -3.45 3362 4.081 0.52 东方航空 19.980 -1.67 5025 1.551 -49.32 中芯国际 4.060 -2.17 26697 0.630 -1.53 (完) (整理 梁慧仪)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。